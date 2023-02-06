الشبول: إعداد مسودة للسياسة الإعلامية لوزارة الاتصال الحكومي

الوكيل الإخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، أنه سيتم نشر مسودة السياسة الإعلامية للوزارة على موقعها الإلكتروني، لإجراء نقاش عام حولها مع الشركاء من نقابة الصحفيين ولجان التوجيه الوطني من مجلسي الأعيان والنواب وأكاديميين وناطقين إعلاميين.

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وقال خلال افتتاحه برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي، في معهد الإدارة العامة اليوم الإثنين يوجد في الأردن اليوم 3 مسارات متناغمة للتحديث تتزامن مع المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية (رؤية تحديث سياسي واقتصادي وتطوير القطاع العام)، وعليه نريد من الإعلام الوطني حمل هذه المشاريع، والمساعدة في توفير بيئة سياسية مناسبة لإجراء أول انتخابات نيابية على أساس قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب.



وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تدريب 100 ناطق إعلامي خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى تدريب العاملين في إدارات الإعلام في مؤسسات الدولة.



وبين أن إنشاء وزارة الاتصال الحكومي جاء بناء على خطة تحديث القطاع العام التي كانت أولى تطبيقاتها تتمثل في إنشاء هذه الوزارة، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسة للوزارة تتمثل في دعم وإسناد الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات العامة.