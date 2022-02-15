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الثلاثاء، 15-02-2022 04:48 م

الشبول: الإنفاق على الصحف الورقية من الخزينة "غير وارد".. والحكومة هي مصدر المعلومة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، الثلاثاء، إنّ الحكومة هي المزود الرئيسي للمعلومات لوسائل الإعلام.

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وأوضح الشبول، أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لضمان تدفق المعلومة لوسائل الإعلام عن طريق تدريب الناطقين باسم الوزارات الذين تم تخريجهم الأسبوع الماضي، مبيناً أن المرحلة الثانية من المشروع ستكون لتدريب الناطقين باسم المؤسسات الرسمية.


وأضاف، خلال برنامج جلسة علنية الذي سيبث على قناة "المملكة"، أن أزمة الصحافة الورقية أزمة متشعبة، مبيناً أن هناك انكفاءً عالمياً على الصحف الورقية.


وأشار، إلى أن أي قرار حكومي بالإنفاق المباشر للصحف من خزينة الدولة هو أمر غير وارد، حيث طلبت الحكومة من القائمين على الصحف الورقية تقديم تصورات لحل أزمة الصحف الورقية.


ولفت، إلى أن الحكومة تتخذ الآن بعض الخطوات لتمكين الصحف، داعيا إلى ضرورة أن تأخذ الصحف خطوات لتحسين دخلها.

 




 

 


 

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