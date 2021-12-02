الشبول: الجرعة الثالثة مهمة جداً.. ولا مشكلة في خلطها بالمطاعيم

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول، إمكانية الخلط بين المطاعيم في الجرعة الثالثة المعززة.

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وقال في تصريح للتلفزيون الأردني، إن الجرعة الثالثة باتت اليوم مهمة جداً لكل شخص مضى على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر، حيث يستوجب عليه أخذ الجرعة المعززة.



وأضاف أن وزارة الصحة تُشجع أخذ الجرعة الثالثة، وذلك لتراجع نسبة الأجسام المضادة المناعية لدى الأشخاص الذين مضى على تلقيهم الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر.



وتابع أنه بالإمكان مزج المطاعيم، لكن نُفضل أن تكون الجرعة الثالثة المعززة من نفس الجرعة الثانية، مشيرا إلى أنه في حال كان هناك أي أعراض طبية جانبية خلال الجرعة الثانية مثل (الحساسية المفرطة، آلام في المفاصل، صداع شديد) فيمكن استبدال الجرعة الثالثة من المطعوم بنوع أخر.



وبين أنه تم تطعيم 115 ألف شخص بالجرعة الثالثة المعززة، والفئة المستهدفة تبلغ 800 ألف شخص مضى على أخذهم الجرعة الثانية 6 أشهر أو أكثر، مشيرا إلى أنه تم البدء بإعطاء الجرعة الثالثة قبل أقل من شهر واستطعنا تطعيم 4 آلاف شخص بشكل يومي.



وفيما يتعلق بالمتحور الجديد "أوميكرون"، أكد الشبول أن أي شخص غير أردني لا يستطيع دخول المملكة إلا بعد قضاء 14 يوماً في دولة ثالثة لا يوجد فيها هذا المتحور ، أما الأردنيين فهناك حجر مؤسسي مدته 14 يوماً من تاريخ مغادرته للدول التي فيها المتحور الجديد على حسابه الخاص، حيث تم تحديد مكان مخصص لهذه الغاية.



وقال “أي شخص تلقى جرعتين من المطعوم وسافر وعاد إلى الأردن خلال 10 أيام، لا يطلب منه عمل فحص (PCR) شريطة أن يكون عمل هذا الفحص خلال مدة 72 ساعة من المكان الذي قدم إليه إلى الأردن”.