الشبول : الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين

الوكيل الاخباري - التقى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، وفداً من جمعية الصحفيين العُمانية، اليوم الثلاثاء، في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بحضور مديرها العام فايق حجازين.



وتأتي الزيارة ضمن برنامج تدريبي تنفذه مؤسسة ميديا كود أكاديمي الأردنية، بالتعاون مع الجمعية، ويتضمن عقد دورات حول أخلاقيات المهنة والتشريعات الإعلامية، والمواطن الصحفي، وصحافة الموبايل، والإعداد للبرامج الحوارية، إضافة إلى زيارات لمؤسسات إعلامية.



وأكد الشبول، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوفد العُماني عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية عبدالله الجرداني، متانة العلاقات الأردنية العُمانية الراسخة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق.



وأشار إلى تطابق مواقف المملكة والسلطنة حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.



كما أكد الشبول حرص الأردن على استمرار أعمال الدورة الحادية عشرة من اللجنة الأردنية العمُانية المشتركة، والتي لم يتم عقدها العام الماضي؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، متطلعاً إلى تعزيز التعاون الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الشقيقين.



ولفت الشبول إلى أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالشراكة مع معهد الإعلام الأردني، مبيناً أن هذا التدريب سيكون مؤسسياً ومستمراً، وفور إنضاج هذه التجربة سيتم التواصل مع أشقائنا العمانيين لتعميم هذه التجربة والاستفادة منها.

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