الشبول: العالم عرف الملك عبد الله الثاني قائداً استثنائياً

الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول: إن العالم عرف جلالة الملك عبدالله الثاني قائدا فذا استثنائيا، ومدافعا صلبا عن القضايا العربية والإسلامية والإنسانية.

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وأكد الشبول خلال مداخلة هاتفية عبر الإذاعة الأردنية بمناسبة العيد الستين لجلالة الملك عبد الله الثاني الذي يصادف اليوم الأحد، سعي جلالته الدائم والدؤوب لكي يكون الأردن وشبابه أنموذجا يحتذى به في دول العالم.



ولفت إلى أنه، ومن خلال عمله في مجال الإعلام، وتشرفه بإجراء عدد من المقابلات مع جلالة الملك، ومرافقته لجلالته في العديد من الفاعليات الإعلامية المحلية والدولية، لمس مدى الاحترام والتقدير الكبير الذي يحظى به جلالته بين زعماء وقادة الدول والنخب في العالم، لما يتمتع به من رأي سديد وحكمة في وحرص على مصلحة الأردن وأبنائه.



وزاد الشبول: إن جلالة الملك استطاع بفضل قيادته الحكيمة وحنكته، وبمساندة أبناء شعبه، أن يتجاوز بالأردن جميع الظروف والتحديات، نحو مزيد من الازدهار والرفعة.

وبمناسبة العيد الستين لجلالته، قال الشبول: نرفع إلى المقام السامي وإلى الأسرة الأردنية أسمى آيات التهنئة والتبريك، في هذه المناسبة الوطنية العزيزة.