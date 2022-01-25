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الثلاثاء، 25-01-2022 11:15 م

الشبول : بلاغ تعليق الدوام يكون موجهاً للمؤسسات العامة فقط

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الثلاثاء، إن بلاغ تعليق الدوام يكون موجها للمؤسسات العامة فقط.

وأوضح الشبول في تصريحات لقناة "المملكة"، أنه، وبشكل عام، إصدار بلاغ لتعليق الدوام يكون بقرار من رئيس الوزراء، والفرق بين العطلة الرسمية والبلاغ بتعليق الدوام، هو أن العطلة الرسمية تكون في المناسبات الدينية والوطنية وغيرها وتكون لكافة المؤسسات الخاصة والعامة، أما البلاغ يكون للمؤسسات العامة فقط.

وأضاف الشبول أن قرار رئيس الوزراء بتعليق الدوام بسبب الأحوال الجوية الذي أصدر، الثلاثاء، جاء فيه تعليق دوام جميع المؤسَّسات، لافتا النظر إلى أن القطاع الخاص دائما يكون مستجيبا.

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