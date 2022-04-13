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الأربعاء، 13-04-2022 06:16 م

الشبول: تأهيل الناطقين الإعلاميين حقٌّ للرأي العام

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أنَّ تجربة تمكين النَّاطقين الإعلاميين في الوزارات، وإن كانت في بداياتها، إلَّا أنَّها بدأت تعطي نتائج إيجابيَّة على صعيد التَّعامل مع وسائل الإعلام والرأي العام.

وقال الشبول، خلال لقائه الناطقين الإعلاميين في الوزارات، اليوم الأربعاء، في دار رئاسة الوزراء، إنَّ تأهيل النَّاطقين الإعلاميين في مختلف الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة هو حقّ للرأي العام، وضمانة لاطلاعه على أبرز المستجدَّات والقضايا أوَّلاً بأوَّل، من خلال التَّعاون مع وسائل الإعلام والتَّسهيل عليها وتزويدها بالمعلومات.

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