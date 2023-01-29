الشبول: تمكين الناطقين الإعلاميين من أهم أولويات عمل وزارة الاتصال الحكومي

الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن تمكين الناطقين الإعلاميين أصبح مؤسسياً، ومن أولويات عمل وزارة الاتصال الحكومي، لضمان إتاحة المعلومات لوسائل الإعلام، وتوفيرها للجمهور باعتبارها حقا للرأي العام.

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وبين الشبول، خلال لقائه الدوري مع الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات، بحضور المديرالعام لوكالة الانباء الاردنية (بترا) فيروز مبيضين وامين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة أن وزارة الاتصال الحكومي وبموجب نظام التنظيم الإداري للوزارة الذي أقرته الحكومة في عام 2022، هي المسؤولة عن تمكين الناطقين الإعلاميين والعاملين في الاتصال الحكومي إداريا من حيث الوضع المؤسسي للوحدات الإعلامية، وفنيا من خلال التدريب والاحتياجات.



وقال، خلال اللقاء الذي عقد في (بترا) اليوم الأحد، إن البرنامج التدريبي الذي خضع له الناطقون الإعلاميون باسم الوزارات خلال العام الماضي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ومعهد الإعلام الأردني، عزز من دورهم من خلال تدريبهم على توفير المعلومات للجمهور بمزيد من الانسيابية وسرعة الاستجابة.



وأشار الشبول إلى دور الناطقين الإعلاميين الأساسي في إتاحة المعلومات لوسائل الإعلام والرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة والمزيفة، مبيناً أن مراكز رصد الإشاعات أظهرت تدنياً بمعدل الإشاعات الشهرية في العام الماضي من 50 إشاعة إلى 30، آملاً أن تنخفض بشكل أكبر من خلال جهود تدفق المعلومات.