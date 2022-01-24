الشبول: حل قضية المنقولين من الإذاعة والتلفزيون على جدول تشكيلات 2022

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن حل قضية المنقولين من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى المكتبة الوطنية العام الماضي، سيكون على جدول تشكيلات 2022.



وأضاف الشبول لدى مناقشة اللجنة الإدارية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، أنه وبعد عقد الاجتماعات مع وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار بحضور إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وإدارة المكتبة الوطنية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، تم الاتفاق على حل قضية المنقولين من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.



ونوه إلى أن وزيرة الثقافة وبحكم أن المنقولين اصبحوا على كادر المكتبة الوطنية خاطبت رئيس الوزراء للموافقة على نقلهم لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

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