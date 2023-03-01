الشبول في ذكرى تعريب قيادة الجيش: الجيش العربي محط فخر واعتزاز للأردنيين جميعا

الوكيل الإخباري - رفع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول باسمه وباسم الحكومة أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الأمير الحسين، بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي التي تصادف اليوم الأربعاء، الأول من آذار.

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وقال الشبول عبر برنامج البث المباشر الذي تبثه الإذاعة الأردنية "إننا في هذه المناسبة نستذكر الرعيل الأول من الأبطال والشهداء من أفراد وضباط الجيش العربي الباسل الذين قدموا جل التضحيات وقاموا على الدوام بواجبهم الوطني والإنساني فكانوا وما زالوا مصدر عز وفخر للأردنيين جميعا ولهذا الوطن العزيز".



وأضاف أن إنجازات الجيش العربي سياج الوطن وجميع الأجهزة الأمنية الباسلة تتحدث عن نفسها عبر تاريخ طويل من البطولات في إقليم وعالم مضطرب، يحمون حدود الوطن من أي محاولة اختراق ويصونون أمنه واستقراراه وحماية مقدراته.



وقال "وقف الجيش العربي سدا منيعا في وجه كل الأحداث والاضطرابات السياسية التي أثرت على المنطقة"، مستذكرا كذلك الصروح والخدمات الجليلة التي تقدمها القوات المسلحة الأردنية في شتى المجالات ومن ضمنها مدينة الحسين الطبية الصرح العلمي والطبي والإنساني الكبير.



وعلى صعيد آخر، هنأ الشبول مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والعاملين فيها بمناسبة ذكرى تأسيس الإذاعة الأردنية التي تصادف اليوم أيضا، مشيدا بما حققته هذه المؤسسة من إنجازات وبما يقدمه برنامج البث المباشر في الإذاعة الأردنية بشكل خاص عبر تاريخه الذي اقترب من خمسة عقود.



وقال إن برنامج البث المباشر هو أول برنامج تفاعلي في الأردن ونريد أن يستمر في عطائه المتميز خدمة للمواطنين وأن يشهد تطورا في تقديم الخدمة التفاعلية الرصينة متحدثا عن القضايا الوطنية والخدماتية.



وأضاف اننا نستذكر كذلك الرعيل الإعلامي الأول وبصماته المشهودة واننا ماضون في التطوير والتحسين في قطاع الإعلام الرسمي بشكل عام.



وتحدث وزير الاتصال الحكومي بصفته رئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون عن خطة برامج مهمة وفاعلة ستقوم بها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك.

