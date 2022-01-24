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الإثنين، 24-01-2022 06:09 م

الشبول لـ الوكيل: لا عودة للحظر في ظل ارتفاع الإصابات.. والفحوصات الدورية كشفت إصابة وزيري الصحة والتخطيط

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الوكيل الاخباري - كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول عن الحالة الصحية لوزير التخطيط ناصر الشريدة بعد إصابته بكورونا، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة.

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وقال الشبول في تصريحات لموقع "الوكيل الاخباري" إن الفريق الوزاري يُجري فحوصات دورية بشكل روتيني للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وقد اكتُشف إصابة وزيري الصحة والتخطيط من خلال تلك الفحوصات، مبيناً أن وزير الصحة لا يعاني من أي أعراض إصابة بالفيروس.

 

وأوضح الشبول أن الإصابات ارتفعت بشكل كبير جداً في المملكة وسجلت أرقام تُسجل لأول مرة، حيث كان متوقعاً إصابة عدد من أعضاء الفريق الحكومي بالفيروس، مشيراً أنه بعد إعلان إصابة وزير الصحة بكورونا، تم إجراء فحص دوري للفريق الوزاري وتبين اليوم الاثنين إصابة وزير التخطيط ناصر الشريدة بالفيروس.

 

وحول الإجراءات الحكومية بعد ارتفاع إصابات كورونا، قال الشبول إن الحكومة حذرت مسبقاً من ارتفاع الإصابات، وأن متحور أوميكرون على الأغلب هو الذي بدأ يسود الآن، مشيراً أنه أقل حدة في الإصابة لكنه سريع الانتشار.

 

وأضاف أنه لن يكون هناك إجراءات جديدة بعد ارتفاع الإصابات كالإغلاقات وعودة الحظر، مؤكداً أنه سيتم الاكتفاء بتشديد البروتوكولات الصحية كالكمامة والتباعد الجسدي والمطاعيم وتطبيق أمر الدفاع 35.

 

ولفت إلى أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تعمل على الإغلاق لوحدها وتعزل نفسها عن العالم، مؤكداً أن دول العالم مفتوحة على بعضها البعض والانعزال عن العالم أمر يكلّف الكثير.

 

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار المزيد من الفيروس بين الناس.

 




 

 


 

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