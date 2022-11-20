الشبول : نفخر بأن الأردن من أفضل عشر دول للسياحة العلاجية في العالم

الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الأردن يُعد من أفضل عشر دول للسياحة العلاجية في العالم، "الأمر الذي يدعوننا للفخر بهذا المنجز الوطني".



وأشار الشبول خلال ترؤسه احدى جلسات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022 تحت عنوان "تأثير الإعلام على السفر الصحي"، اليوم الأحد، إلى أهمية دور الإعلام في إبراز المنجزات والتطور الذي شهده القطاع الصحي وقطاع السياحة في الأردن خلال الأربعة عقود الماضية، ومن أبرزها العمليات الجراحية النوعية التي أجرتها مدينة الحسين الطبية في ثمانينات القرن الماضي.



وقال الشبول في هذا الإطار: إن الكفاءات البشرية التي يمتلكها الأردن في النظام الصحي ساهمت بالوصول إلى هذا المستوى المتطور في القطاع الطبي، انطلاقاً من مقولة جلالة المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، "بأن الإنسان أغلى ما نملك".



وأشار إلى أن جائحة كورونا منحت الأردن فرصة غير مسبوقة لتطوير النظام الصحي بما يزيد على ثلاثة أضعاف من قدراتنا سواء من حيث بناء المستشفيات الميدانية، وزيادة عدد الأسرة، وأجهزة التنفس الاصطناعي، لافتاً إلى أن الأردن تعامل مع هذه الجائحة بكفاءة عالية.

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