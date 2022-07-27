الأربعاء 27-07-2022
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الأربعاء، 27-07-2022 04:17 م

الشبول: وقف قرار منع إدخال الأدوية للاستخدام الشخصي

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الوكيل الاخباري-  عقد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء الاجتماع النيابي الحكومي الأربعاء.اضافة اعلان


وقال الشبول إنه تم وقف كافة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء بشأن منع إدخال الأدوية للاستخدام الشخصي، وفق ما أبلغ رئيس الوزراء النواب خلال الاجتماع.

وأضاف أن رئيس الوزراء أكد أن مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة ستحل على الأقل قبل نحو شهر من إجراء الانتخابات.

وأوضح الشبول أنه تم التوافق على تكرار هذا اللقاء على أن يضم وزراء ونواب، معتبرا أن “الصفة العامة للقاء بأنه من أفضل اللقاءات التي جرت بين السلطتين التشريعية والنيابية للتشاور في كافة الشؤون الوطنية”.

وتابع “رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، برر للنواب سبب التزام الحكومة برفع أسعار المحروقات، بأن الحكومة ثبتت الأسعار لعدة أشهر وثم جاءت الأزمة الأوكرانية التي رفعت الأسعار عالميا”.

ونفى حصول أي مشادات خلال اللقاء، وأن جميع النواب تسنى لهم الحديث، و”مغادرة بعض النواب سببها تأخر دورهم”.

وبيّن أن “السمة الغالبة للقاء بأنه تشاوري حقيقي وجميع النواب عرضوا مطالب عامة ولم يعرض أي نائب مطلبا شخصيا”.

وأشار إلى أن “النواب استمعوا لتفاصيل الوضع الاقتصادي والوضع المالي للدولة واطمأنوا بأن الأمور تجري بشكل أفضل من الظروف الصعبة التي مررنا بها”، مؤكدا ضرورة الاستمرار بتنفيذ الإجراءات الحكومية لألّا نصل إلى ظروف قاسية تؤثر على المالية العامة.

 




 

 


 

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