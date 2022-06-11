الشبول يؤكد أهمية إربد عاصمة الثقافة العربيَّة كنموذج يعكس صورة الأردن

الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أهمية أن تكون إربد عاصمة الثقافة العربية 2022 نموذجاً يعكس صورة الأردن الثقافية والتاريخية، ويبرز مدينة إربد كمدينة أردنية عربية بتاريخها وحاضرها.



كما أكد الشبول خلال لقائه مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام في محافظة إربد، اليوم السبت في مدينة الحسن الرياضية، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، أن فعالية إربد عاصمة الثقافة العربية هي فعالية وطنية أردنية وعربية مهمة، معنيون جميعاً بإنجاحها، مؤكداً أهمية دور المجتمع المحلي في إبراز الحدث وإنجاحه.



وأشار إلى أهمية أن تسلط وسائل الإعلام الضوء على الفعاليات التي تتضمنها احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022 التي سينطلق حفلها الرئيس غداً الأحد تحت الرعاية الملكية السامية، وتمتد إلى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أهميَّة الأسابيع الثقافية العربية التي ستقام ضمن هذا الحدث.



ولفت إلى أن الأسابيع الثقافية العربية ستكون فرصة للتنسيق بين الصحفيين الأردنيين والعرب لتعريفهم بتاريخ المدينة ودورها الكبير في إحياء مسيرة الأردن الثقافية والتاريخية.

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