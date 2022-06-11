السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الجبل الأسود يعلن تجميد أصول 34 روسيا

الكابتن الخشمان : الامور زادت عن حدها !

العراق: اعتماد بطاقة التلقيح ضد كورونا للمسافرين وإلغاء بي سي آر

الشبول يؤكد أهمية إربد عاصمة الثقافة العربيَّة كنموذج يعكس صورة الأردن

تدهور مركبة يتسبب في ازمة سير خانقة على شارع الأردن - صورة

الاردنية للطيران تكشف حقيقة فيديو الطائرة

ندوة أدبية في الطفيلة حول رواية المهطوان للروائي الرواشدة

رئيسة هيئة البحرين للثقافة: نسعى للتعاون المشترك مع الأردن

التنمية : 1586 طفلًا متسولًا خلال العام الحالي

مراكز توافر مطعوم كورونا الأحد - أسماء

السبت، 11-06-2022 09:22 م

الشبول يؤكد أهمية إربد عاصمة الثقافة العربيَّة كنموذج يعكس صورة الأردن

f


الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أهمية أن تكون إربد عاصمة الثقافة العربية 2022 نموذجاً يعكس صورة الأردن الثقافية والتاريخية، ويبرز مدينة إربد كمدينة أردنية عربية بتاريخها وحاضرها.

كما أكد الشبول خلال لقائه مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام في محافظة إربد، اليوم السبت في مدينة الحسن الرياضية، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، أن فعالية إربد عاصمة الثقافة العربية هي فعالية وطنية أردنية وعربية مهمة، معنيون جميعاً بإنجاحها، مؤكداً أهمية دور المجتمع المحلي في إبراز الحدث وإنجاحه.

وأشار إلى أهمية أن تسلط وسائل الإعلام الضوء على الفعاليات التي تتضمنها احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022 التي سينطلق حفلها الرئيس غداً الأحد تحت الرعاية الملكية السامية، وتمتد إلى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أهميَّة الأسابيع الثقافية العربية التي ستقام ضمن هذا الحدث.

ولفت إلى أن الأسابيع الثقافية العربية ستكون فرصة للتنسيق بين الصحفيين الأردنيين والعرب لتعريفهم بتاريخ المدينة ودورها الكبير في إحياء مسيرة الأردن الثقافية والتاريخية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202121154242552631588

الكابتن الخشمان : الامور زادت عن حدها !

ffffff

الاردنية للطيران تكشف حقيقة فيديو الطائرة

6202211173359167109194

ندوة أدبية في الطفيلة حول رواية المهطوان للروائي الرواشدة

w

رئيسة هيئة البحرين للثقافة: نسعى للتعاون المشترك مع الأردن

5202223113535834494520

التنمية : 1586 طفلًا متسولًا خلال العام الحالي

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأحد - أسماء

أخبار متعلقة
1642873412894

وزير الشباب يشارك باحتفالات نادي المرأة بعيد الاستقلال

maxresdefault (4)

هيئة الإعلام تبحث متابعة المطابع غير المرخصة

520222622295523974785

انطلاق فعاليات مؤتمر نساء على خطوط المواجهة

w

النجار تعلن عن الموعد الرسمي للاحتفال بإربد عاصمة للثقافة العربية

1

السفير الأردني في بيروت يلتقي 10 أردنيين حصلوا على منحة في الجامعة اللبنانية

5202221201019294970535

بني مصطفى: الأردن يولي الأسرة أهمية كبيرة