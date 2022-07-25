الشبول يؤكد دعم الأردن لعقد الاجتماعات الإعلامية العربية

الوكيل الإخباري - استقبل وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الاثنين، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية/ رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي.

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ويأتي اللقاء على هامش الاجتماعات الإعلامية العربية التي تستضيفها المملكة بدءا من يوم غد الثلاثاء، وتنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية/ قطاع الإعلام والاتصال – إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للبث الفضائي.



وأكد الشبول دعم الأردن لعقد الاجتماعات الإعلامية العربية، وإسناده لجهود جامعة الدول العربية الرامية إلى معالجة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الإعلام والاتصال، مثل قضايا التطرف وتأثيرات الإعلام الإلكتروني وغيرها، لافتا إلى أهمية هذه الاجتماعات ودورها في بلورة حلول عربية مشتركة لمجمل هذه القضايا.



وأشار الشبول إلى البرنامج الرديف الذي جرى إعداده للوفود العربية المشاركة في الاجتماعات، والذي يتخلله زيارة إلى مدينة إربد؛ عاصمة الثقافة العربية لهذا العام، لافتا إلى الميزات السياحية والثقافية والجغرافية التي تتمتع بها المدينة، شأنها شأن العديد من المدن والمعالم الأردنية، مثل البترا والبحر الميت والعقبة وغيرها.



بدوره، قدم خطابي الشكر للأردن على استضافة الاجتماعات الإعلامية العربية، ورعاية وزير الدولة لشؤون الإعلام لها؛ مثمنا دور المملكة في دعم جهود جامعة الدول العربية في المجال الإعلامي ومختلف المجالات الأخرى.



وأكد خطابي أهمية انعقاد هذه الاجتماعات كونها تناقش موضوعات وقضايا مهمة تعاني مختلف المجتمعات من تداعياتها، معربا عن أمله أن تثمر هذه الاجتماعات عن مخرجات ونتائج ترفع في صيغة توصيات إلى مجلس وزراء الإعلام العرب المتوقع انعقاده في شهر أيلول المقبل.