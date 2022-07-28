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الخميس، 28-07-2022 01:44 م

الشبول يتفقد واقع الخدمات الصحية في مركز صحي حوشا

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الوكيل الإخباري - تفقد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول واقع الخدمات الصحية المقدمة في مركز صحي حوشا بمحافظة المفرق.

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وجال الشبول في أقسام المركز واستمع لمطالب المرضى والمراجعين والمجتمع المحلي، كما استمع إلى احتياجات الكوادر الطبية والفنية العاملة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.


وكان الشبول قد زار خلال الأسبوع الحالي محافظة الكرك تفقد خلالها عددا من المراكز الصحية في المحافظة واطّلع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والاحتياجات اللازم توفرها ضمن الامكانات المتاحة.


وشملت الزيارة مديرية صحة الكرك ومركز صحي القطرانة الشامل ومركز صحي عي الشامل ومركز صحي المزار الشامل ومركز صحي الكرك الشامل بالإضافة إلى مركز صحي الربة الشامل.

 




 

 


 

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