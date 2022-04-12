الشبول يشيد بدور الإذاعات الأردنية في الدفاع عن قضايا الدولة

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن الإعلام يعد ضمانة للرأي العام، لأنه يساهم في توعية المجتمع ويعكس همومه مثلما يسهم في الحد من انتشار الإشاعات التي تؤثر على النسيج المجتمعي.



وأشاد الشبول، خلال لقائه عدداً من مقدمي البرامج الإذاعية الصباحية، اليوم الثلاثاء، في دار رئاسة الوزراء، بالدور الوطني للإذاعات الأردنية في الدفاع عن قضايا الدولة ونقل رسائلها، إضافة إلى تزويد الرأي العام بالمعلومات والأخبار، ورسائل التوعية والتثقيف.



وأكد أن الحكومة تنتهج سياسة التواصل مع مختلف وسائل الإعلام، إيماناً بدورها الوطني والمهني.

اضافة اعلان