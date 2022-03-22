الشبول يشيد بدور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

الوكيل الاخباري - أشاد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، بدور الإعلام الوطني في تغطية مجريات العملية الانتخابية والترويج لأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار عبر صناديق الاقتراع.

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وأكد الوزير الشبول اثناء جولة على عدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية اطلع على خلالها على التغطية الاعلامية لمجريات انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان، أهمية تسهيل مهام الصحفيين في عملية التغطية كونهم جزءا أساسيا في الرقابة على العملية الانتخابية.



وأشاد في هذا الصدد، بالتسهيلات التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب لتمكين الصحفيين من ممارسة دورهم في الوصول إلى مراكز الاقتراع والفرز ومتابعة مجريات العملية الانتخابية ونتائجها أولا بأول.



