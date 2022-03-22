الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

تصل للحبس 3 سنوات.. تعرّف على عقوبة تصوير أوراق الاقتراع

قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

الشبول يشيد بدور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

راصد: أعمال شغب وشراء أصوات في بعض المراكز الانتخابية

معان الأعلى وعمّان الأقل .. نسب الاقتراع حتى الساعة 2:30

العمل تدعو القطاع الخاص لتسهيل مغادرة العاملين لممارسة حقهم في الاقتراع

الأحوال المدنية تصدر 135 بطاقة شخصية في يوم الاقتراع

المالية الروسية تلتزم بسداد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

13.6 % نسبة الاقتراع في كل المحافظات حتى الساعة 1:30 ظهراً

الكلالدة: إعلان النتائج على ٣ دفعات ومن المُبكر الحديث عن التمديد

الثلاثاء، 22-03-2022 03:21 م

الشبول يشيد بدور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

3202217162927168401804


الوكيل الاخباري - أشاد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، بدور الإعلام الوطني في تغطية مجريات العملية الانتخابية والترويج لأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار عبر صناديق الاقتراع.

اضافة اعلان


وأكد الوزير الشبول اثناء جولة على عدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية اطلع على خلالها على التغطية الاعلامية لمجريات انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان، أهمية تسهيل مهام الصحفيين في عملية التغطية كونهم جزءا أساسيا في الرقابة على العملية الانتخابية.

وأشاد في هذا الصدد، بالتسهيلات التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب لتمكين الصحفيين من ممارسة دورهم في الوصول إلى مراكز الاقتراع والفرز ومتابعة مجريات العملية الانتخابية ونتائجها أولا بأول.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سجن

تصل للحبس 3 سنوات.. تعرّف على عقوبة تصوير أوراق الاقتراع

bb5ffae5-4478-4484-8d35-d930b08d693d

قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

932360ef-2680-485f-ac37-f25bf776479e

تزايد إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في المفرق

2013161453RN381

راصد: أعمال شغب وشراء أصوات في بعض المراكز الانتخابية

M63A9710 - Copy

زيادة خلوات مركز اقتراع ضبعة

66d64314-edea-461d-a052-00f6f62cdf73

معان الأعلى وعمّان الأقل .. نسب الاقتراع حتى الساعة 2:30

أخبار متعلقة
0L5A2396

الشبول: إجراءات تخفيفية جديدة متعلقة بالتباعد الاجتماعي قريبا

412602

دعم فئات جديدة بالتعرفة الكهربائية بشروط - تفاصيل

1645536404767

زراعة 100 شجرة في متنزه غمدان

press06-09-2018-1

الحكومة: ديون "الكهرباء الوطنية" تتجاوز 5 مليار دينار وأسعار الكهرباء متغيرة من شركات التوليد

lksgErewkHYsLEmZojTGUK2iuSgaS90bbVRVRP9A

بني مصطفى: إجراء معالجة قانونية لإنشاء وزارة الاستثمار وحل الهيئة

WhatsApp Image 2022-02-15 at 12.17.11 PM

كريشان: ندرس شمول 27 ألف طالبا وطالبة بالمنح والقروض الجامعية