الإثنين 27-06-2022
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الإثنين، 27-06-2022 10:40 م

الشبول يطمئن الأردنيين على الأوضاع في العقبة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن الجهات المختصة تقوم حالياً بإجراء تعقيم وتطهير لمكان حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة.

وأوضح الشبول خلال حديثه للتلفزيون الأردني أن الجهات المختصة قامت بفرض طوق لمسافة 5 كم حول مكان الحادث لمنع أي احتمال لإصابات جديدة، مؤكداً بأنه لن يكون بعد ذلك أي آثار للحادثة.

وأشار الشبول إلى أن عدد المتواجدين في المستشفيات حالياً 123 مصاباً، وأعلن أنه من المتوقع خروج المزيد من المصابين من المستشفيات خلال الساعات القادمة.

وأكد الشبول بأن الأمور تحت السيطرة، ولم يعد هنالك خطورة على العقبة وأهلها وزوارها، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يرافقه وزيرا الصحة والداخلية في الموقع حاليا، فيما تقوم الأجهزة المختصة بواجبها.

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