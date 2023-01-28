الشبول يفتتح الملتقى الإعلامي العربي

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، اليوم السبت، الملتقى الإعلامي العربي الذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية بالشراكة والتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي والهيئة العربية للبث الفضائي.



وأكد الشبول، خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية، بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أهميَّة هذا اللقاء العربي الذي يأتي في إطار جامعة الدُّول العربيَّة، بهدف تحقيق المساعي والأهداف الرَّامية إلى مواجهة التحدِّيات التي يواجهها الإعلام العربي.



وأعرب في هذا الإطار عن سعادته بتكرار اللقاءات العربية خلال الشهور الأخيرة، قائلاً: "هذا هو اللقاء الإعلامي العربي الثاني بالشراكة مع جامعة الدول العربية في عمان خلال ستة أشهر؛ آملاً أن نحقِّق معاً ما نتطلَّع إليه جميعاً من فائدة وأثر".

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