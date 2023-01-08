الشبول ينعى أحد رجالات الإعلام الوطني الاعلامي جواد مرقة

الوكيل الاخباري - نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أحد رجالات الإعلام الوطني الزميل الصحفي والإعلامي الكبير جواد مرقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الأحد.



واستذكر الشبول مناقب الفقيد وإسهاماته طوال مسيرة حافلة بالعطاء في العمل الإعلامي حيث عمل مديرا عاما لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال الفترة 1982 - 1985 وعضوا في مجلس إدارتها عام 2006 كما عمل في تلفزيونات عربية وكان مديرا لشركة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي ورئيسا للاتحاد العام للمنتجين العرب لمدة عشر سنوات، وبدأ عمله مذيعا متميزا في التلفزيون الأردني.



وأعرب الشبول عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيد والأسرة الإعلامية الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

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