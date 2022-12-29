الشبول ينعى الصحفي والأكاديمي الدكتور محمد الشريدة

الوكيل الاخباري - نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، الزميل الصحفي والأكاديمي الدكتور محمد جهاد الشريدة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الأربعاء.



واستذكر الشبول مناقب الفقيد وإسهاماته طوال مسيرة حافلة بالعطاء في العمل الصحفي والأكاديمي، إضافة إلى خبراته العملية في تدريس مناهج الصحافة والإعلام والعلاقات العامة في الجامعات، معرباً عن تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيد والأسرة الإعلامية الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

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