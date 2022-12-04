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الأحد، 04-12-2022 07:09 م

الشبول ينعى الكاتب والأديب العجلوني

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الوكيل الاخباري - نعى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الصحفي والأديب إبراهيم العجلوني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.

واستذكر الشبول مسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة وطنه، وإسهاماته الكبيرة خصوصا في مجال الصحافة والإعلام التي استمرت لعقود.

وأعرب عن تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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