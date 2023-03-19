الشبول: 81 مليون دينار استحوذت عليها وسائل التواصل من إعلانات الإعلام

الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الأحد، إن أكثر من 81 مليون دينار استحوذت عليها وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات السوق المحلي في وسائل الاعلام الأردنية.

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وعرض الشبول، اليوم الأحد الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة، موضحا أن الأردن قدم ورقة استراتيجية للجنة الدائمة للإعلام العربي تضمنت تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قانون استرشادي عربي وحماية المستخدمين وتنظيم منصات البث الرقمي والضرائب الرقمية.



وأشار إلى الورقة الاستراتيجية تضمنت التعاون والتنسيق لإنصاف المحتوى الفلسطيني، موضحا أن المشروع الاسترشادي للاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية يراعي خصوصيات الدول العربية ويدافع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



واعتمد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بدورته السادسة عشرة في الكويت، الأربعاء الماضي، بالإجماع، الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة، التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية خلال اجتماع تشاوري لوزراء الإعلام العرب.



وعرض الشبول خلال الاجتماع التشاوري، الاستراتيجية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي) أمام المشاركين من وزراء الإعلام العرب، والتي تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات البث الرقمي.



وقدم الأردن هذه الاستراتيجية تنفيذا لتكليفه من مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الثانية والخمسين التي عقدت في القاهرة أيلول الماضي.



وتتضمن الخطوط الرئيسة للاستراتيجية، آلية تنفيذ عربية جماعية لتنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي وفقاً لقانون استرشادي يستفيد من أفضل الممارسات الدولية خاصة في أوروبا (قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الموحد DSA)، إضافة إلى تنظيم عمل منصات البث الرقمي، والتعامل مع الضرائب الرقمية.



وتسعى الاستراتيجية إلى حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، ومحاربة خطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إلى جانب الحفاظ على حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان وواجبها في توفير مساحات للنقاش البناء.



وعمل الأردن على مدار عامين على تطوير الاستراتيجية ومواكبة الممارسات الدولية المتعلقة بتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل مع شركات الإعلام الدولية المالكة لها، إذ تضمنت هذه الجهود التنسيق المستمر مع وزارات الإعلام في الدول العربية، والاتحادات الإعلامية المنضوية تحت مظلة قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، إضافة إلى زيارة للاطلاع على النموذج والممارسة الألمانية في التشريع والتنظيم.



وبعد اعتماد الاستراتيجية المقدمة من الأردن من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ستعرض على مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته المقبلة، وفي حال اعتمادها سيجري البدء بوضع تشريعات وطنية تنظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بالاستناد إلى التشريع الاسترشادي الذي قدمه الأردن، ووضع آليات للتفاوض يتولاها فريق فني عربي مع شركات الإعلام الدولية المالكة لوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف وضع اتفاقية عربية تنظيمية.