الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بتنظيم التجارة ومكافحة البيع العشوائي في البسطات

الفنانة المصرية مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الاحتلال يعتقل اسيرا محررا من بيت لحم

التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني يشمل طلبة المدارس الخاصة

اسعار الذهب الأحد 17/ 10/ 2021

الصحة لـ الوكيل : لا جديد بشأن مصدر الجرثومة في جرش

التعليم العالي : تسيير رحلة جوية إلى الجزائر للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم

الشرطة البيئية تكشف عن مخالفة يعاقب عليها القانون

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس أكثر دفئاً

طبيب روسي يحذر من تناول المكملات الغذائية

الأحد، 17-10-2021 10:13 ص

الشرطة البيئية تكشف عن مخالفة يعاقب عليها القانون

12202025195347497442911


الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكدت الشرطة البيئية، اليوم الاحد، أنه لا يجوز تصريف المياه العادمة على الشارع العام.

اضافة اعلان

 

وقالت الشرطة البيئية لـ الوكيل الاخباري" إن قيام مواطن بالتنظيف وتصريف المياه على الشارع العام مخالفة يعاقب عليها القانون.

 

وبين أن على المواطن تصريف المياه العادمة بالمكان الخاص وليس على الشارع العام.

 

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكوى من مواطن يعمل في المدينة الصناعية بمحافظة إربد تفيد بان الشرطة البيئية قامت بمخالفته لمجرد أنه قام بتنظيف المحل التجاري الخاص به.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طلبة7

التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني يشمل طلبة المدارس الخاصة

ليلى

وفاة الأديبة الأردنية ليلى الأطرش

التعليم الإلكتروني

التعليم العالي : تسيير رحلة جوية إلى الجزائر للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم

الصحة

الصحة لـ الوكيل : لا جديد بشأن مصدر الجرثومة في جرش

1-86-780x470

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس أكثر دفئاً

10202115205027547364321

الأمن: لا وفيات بحوادث نهاية الأسبوع

أخبار متعلقة
614b44b32c547

إتلاف مواد تموينية وتحرير 14 مخالفة صحية في الشونة الشمالية