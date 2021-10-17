الشرطة البيئية تكشف عن مخالفة يعاقب عليها القانون

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكدت الشرطة البيئية، اليوم الاحد، أنه لا يجوز تصريف المياه العادمة على الشارع العام.

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وقالت الشرطة البيئية لـ الوكيل الاخباري" إن قيام مواطن بالتنظيف وتصريف المياه على الشارع العام مخالفة يعاقب عليها القانون.

وبين أن على المواطن تصريف المياه العادمة بالمكان الخاص وليس على الشارع العام.

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكوى من مواطن يعمل في المدينة الصناعية بمحافظة إربد تفيد بان الشرطة البيئية قامت بمخالفته لمجرد أنه قام بتنظيف المحل التجاري الخاص به.