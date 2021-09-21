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الثلاثاء، 21-09-2021 12:27 ص

الشرطة المجتمعية تطلق مبادرة همة شباب بلواء الكورة

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الوكيل الاخباري - أطلق فرع الشرطة المجتمعية بمديرية شرطة غرب إربد،الاثنين، مبادرة "همة شباب" في قاعة مدرسة دير أبي سعيد الأساسية للبنين.

وأكد مدير شرطة غرب إربد العميد ماهر الشبول خلال حفل إطلاق المبادرة، حرص مديرية الأمن العام على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع، وبناء علاقة متميزة تقوم على التعاون والمحبة بين رجل الأمن العام وفئات المجتمع، من خلال تعزيز وتفعيل مفهوم الشرطة المجتمعية والتركيز على عقد الدورات والمبادرات المجتمعية الهادفة.

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