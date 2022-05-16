الشرطة المجتمعية تنفذ يوما مروريا توعويا بجرش

الوكيل الاخباري - نفذت الشرطة المجتمعية مركز أمن شمال جرش اليوم الاثنين يوما مروريا توعويا في مدرسة الجنيدية الاساسية المختلطة، بالتعاون مع قسم سير جرش ومديرية تربية جرش، بهدف تعميم السلوك السليم بالتعامل مع عناصر الطريق من قبل الطلبة.



وقال رئيس مركز أمن شمال جرش المتكامل المقدم عمر الرواجيح إن الهدف من اليوم المروري نشر الوعي والثقافة المرورية للحد من حوادث الطرق التي أزهقت ارواح الأبرياء وتسببت بالعديد من الاصابات، ورفع درجة الوعي لدى الطلبة بأهمية السلامة المرورية في حياة الانسان.

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