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الخميس، 28-04-2022 02:14 م

الشريدة يشارك في مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة

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الوكيل الإخباري - يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في مؤتمر بروكسل السادس حول مستقبل سوريا والمنطقة للعام الحالي 2022 والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل في العاشر من شهر أيار المقبل.

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ويهدف المؤتمر الى الحفاظ على المشاركة الدولية وتشجيع المزيد من الدعم للاجئين في المنطقة والمجتمعات المستضيفة لهم من خلال المساعدة الانسانية ودعم التعافي الاقتصادي في المنطقة.


وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن اهمية مشاركة الأردن في المؤتمر تكمن بإطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجه الأردن والناجمة عن الأزمة والاجراءات المتخذة للتخفيف من اعباء الأزمة السورية كواقع، وحث المجتمع الدولي على الاستمرار بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين، سيما وان الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.


ويشكل المؤتمر كذلك فرصة للالتقاء بعدد من المسؤولين المشاركين من شركاء الأردن التنمويين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

 




 

 


 

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