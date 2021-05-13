الخميس 13-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الشعب الأردني يواصل دعمه لنضال الفلسطينيين

لماذا يقوم الإحتلال بقصف الأبراج السكنية تحديدا ؟

قرار تقليص ساعات حظر التجول الليلي يدخل حيز التنفيذ اليوم

غزة تحت القصف ،، اشتباك إعلامي مع رواية الاحتلال عبر مواقع التواصل

القطاع الطبي في غزة ،، بين إجرام الاحتلال وقسوة الجائحة

قوات الاحتلال تتجهز لاقتحام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

عباس : نريد مستقبلا بلا احتلال ولا استيطان ولا مستوطنين

ولي العهد : يأتي العيد ودعاؤنا موصول بأن يحفظ الله بيت المقدس أرض الرباط

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينيين وأهلنا في القدس الشريف

العقبة: قرار تقليص ساعات الحظر أعاد الامل الى القطاع السياحي

الخميس، 13-05-2021 02:00 ص

الشعب الأردني يواصل دعمه لنضال الفلسطينيين

5e342d014c59b744435003a1


الوكيل الإخباري - أنس عشا - واصل الأردنيون في مختلف المناطق وقفاتهم التضامنية لدعم هبة الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وبقية المدن المحتلة، وذلك منعا لتهجير أبناء حي الشيخ جراح بالعاصمة الفلسطينية وتصديا لتدنيس جنود الإحتلال والمستوطنين للحرم القدسي الشريف.

اضافة اعلان
 

وبعد أن شهد نهار الأربعاء وقفات عديدة وأهمها قرب مبنى سفارة الإحتلال في منطقة الرابية، ومحافظتي جرش وإربد وعدد من المخيمات، تجددت الوقفات مساءا وكانت أبرزها في منطقة جبل التاج في العاصمة عمان وفي منطقة ذيبان.

 

 

وأكد جميع المتظاهرون بهتافاتهم على وحدة الدم والمصير الأردني الفلسطيني، وأن الشعب الأردني يقف وقفة رجل واحد خلف أشقائه، مطالبين بضرورة تقديم جميع أشكال الدعم لنضالهم وطرد السفير الصهيوني وقطع العلاقات مع الكيان .

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020216856604710052

قرار تقليص ساعات حظر التجول الليلي يدخل حيز التنفيذ اليوم

pic_114251

ولي العهد : يأتي العيد ودعاؤنا موصول بأن يحفظ الله بيت المقدس أرض الرباط

image-14-479x320

الملك عبر تويتر : اللهم احفظ أشقاءنا الفلسطينيين وأهلنا في القدس الشريف

مخالفة-1-1

تحرير 20 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

IXFRD8HJNwqDBq9kxIIZV5drcZ0UazUHYJzcF96i

تحديد مواقع اقامة صلاة عيد الفطر في المفرق

755b857112fba6eb508780030600e78e

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني

أخبار متعلقة
حي

أردنيون ينتفضون من أجل حي الشيخ جراح

4202116151927966243782

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

فلسطين

فلسطين تشيد بدور الأردن في مواجهة تهجير أهالي الشيخ جراح

الصفدي

وزير الخارجية إلى رام الله لأجل سكان الشيخ جراح

4202117122010956226603

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4202118163324630452359

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة