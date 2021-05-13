الشعب الأردني يواصل دعمه لنضال الفلسطينيين

الوكيل الإخباري - أنس عشا - واصل الأردنيون في مختلف المناطق وقفاتهم التضامنية لدعم هبة الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وبقية المدن المحتلة، وذلك منعا لتهجير أبناء حي الشيخ جراح بالعاصمة الفلسطينية وتصديا لتدنيس جنود الإحتلال والمستوطنين للحرم القدسي الشريف.

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وبعد أن شهد نهار الأربعاء وقفات عديدة وأهمها قرب مبنى سفارة الإحتلال في منطقة الرابية، ومحافظتي جرش وإربد وعدد من المخيمات، تجددت الوقفات مساءا وكانت أبرزها في منطقة جبل التاج في العاصمة عمان وفي منطقة ذيبان.

وأكد جميع المتظاهرون بهتافاتهم على وحدة الدم والمصير الأردني الفلسطيني، وأن الشعب الأردني يقف وقفة رجل واحد خلف أشقائه، مطالبين بضرورة تقديم جميع أشكال الدعم لنضالهم وطرد السفير الصهيوني وقطع العلاقات مع الكيان .