الشمالي: الأسعار في الأردن هي الأقل بالمنطقة

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن أسعار المواد الغذائية الأساسية هي الأقل في المنطقة.

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وقال الشمالي، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد أي نقص بالمواد الغذائية، وأنها متوفرة بكميات وأسعار مناسبة.

وأضاف أن المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية تبيعان المواد الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق.

وأشار الشمالي إلى أن ارتفاع الأسعار ليس وليد اللحظة ولا يشمل الأردن وحدها بل العالم أجمع، موضحا أن نقص المحصول وارتفاع الطلب العالمي وارتفاع كلف الشحن وراء ارتفاع الأسعار عالميا.

وبيّن أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات والتي تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الخبز، وتم تثبيتها حتى نهاية العام بغض النظر عن ارتفاع أسعار القمح.

وتابع الشمالي أن الأردن لديه احتياطي ومخزون كبير من القمح والشعير، وأنه بحسب الأرقام يعتبر هذا المخزون من الأعلى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.