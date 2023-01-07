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السبت، 07-01-2023 03:16 م

الشمالي: التعليم المهني سيخفف عبء البطالة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتمويل والعمل يوسف الشمالي، اليوم السبت، إن التعليم المهني هو ما سيخفف عبء البطالة الموجودة.اضافة اعلان


وتابع خلال لقاء عقد في غرفة تجارة الأردن، أن نصف المتعطلين عن العمل لا يحملون شهادات الثانوية العامة ولا يمكن توظيفهم إلا بعد تدريبهم في القطاع التجاري والخدمي والمصانع والمطاعم ومحلات التجزئة.

وأضاف أن الحكومة مؤمنة بالتشاركية مع القطاع الخاص، والذي يشكل 70% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الشمالي، أن القطاع أدى دورا هاما خلال جائحة كورونا وأخذ على عاتقه مسؤولية ومخاطرة عالية جداً.

وأضاف هذه المسيرة استمرت خلال فترة الأزمة الروسية والأوكرانية حيث إننا من أقل الدول تضخما وفق تقارير دولية وهذا لم يأت إلا من خلال التشاركية العالية بين الحكومة والقطاع الخاص وخاصة القطاع التجاري.

 




 

 


 

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