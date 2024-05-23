الشمالي: العلاقات الأردنية السعودية نموذج للعلاقات العربية

الوكيل الاخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن العلاقات الأردنية السعودية نموذج للعلاقات العربية العربية، وهي متجذرة وتاريخية في مختلف المجالات انطلاقاً من توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

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وأكد الشمالي خلال لقاء مع وفد سعودي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف اليوم الخميس، ضرورة بناء شراكات استراتيجية وتكاملية تخدم مصلحة القطاع الخاص في كلا البلدين، كون هذا القطاع يقود دفة الفعاليات الاقتصادية في البلدين، مشيراً إلى أن السعودية هي الشريك التجاري الثالث للمملكة ما يستدعي المحافظة على أرقام التبادل وزيادتها.



ولفت إلى أن البلدين، يتماثلان في العديد من التوجهات الاقتصادية، منها رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، ورؤية السعودية 2030، والسياسة الصناعية في كلا البلدين، واستراتيجية التصدير، وغيرها.



وأكد الشمالي عدم وجود رسوم على منتجات السيراميك السعودية، بل هي ضريبة مبيعات نسبتها 16 بالمئة، تفرض على جميع مستوردات الأردن بصرف النظر عن بلد المنشأ بالإضافة للمنتجات المصنعة محلياً.



كما أكد حلحلة ملف تأخير تسجيل مستحضرات التجميل السعودية في الأردن، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حيث تم تسجيل ومتابعة ملف العطور السعودية حسب الإجراء المتبع، بالإضافة إلى تسجيل 219 مستحضراً تجميلياً سعودي المنشأ خلال الفترة 2020 وحتى نهاية 2023، مشيراً إلى وجود ملف واحد قيد الدراسة تم استلامه بتاريخ 29 شباط الماضي مع الإشارة إلى أن تسجيل المستحضرات التجميلية يتطلب وجود ملف مكتمل الوثائق وفي حال وجود أي نواقص يتم طلبها من الوكيل الأمر الذي يتطلب فترة زمنية تحتسب من فترة تسجيل المستحضر.



وثمن زيارة الوفد السعودي لعدد من المصانع والشركات الأردنية التي تعتبر من أهم الشركات الصناعية الرائدة على مستوى المملكة والإقليم للاطلاع على العمليات الإنتاجية والقدرات الانتاجية والتكنولوجيا المتقدمة والأسواق التي تقوم بالتصدير لها وخططها المستقبلية للتوسع والانتشار بفضل شبكة العلاقات التي تربط المملكة بعديد دول العالم.



بدوره، أشاد الخريف برؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، التي توفر برنامجاً واضحا لتنمية القطاعات المستهدفة، مؤكداً أن القدرات الصناعية الموجودة لدى الأردن في مختلف القطاعات، خاصة الدوائية، والبتروكيماوية، والخدمية وغيرها؛ تعطي أملاً بالفرص الموجودة في المنطقة عموماً.

