الخميس 23-05-2024
الوكيل الاخباري
 

اعتقال رابع مسؤول دفاعي كبير في روسيا بتهمة الفساد خلال شهر

تحذير صادر عن وزارة الأوقاف

المعايطة: الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الدستوري هذا العام

الحنيفات: تقدم وتطور ملموس في القطاع الزراعي الأردني

هيئة الاتصالات: ندرس خيارات عدة لتقليل العبء المالي على الإذاعات

بمشاركة دولية.. الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

القوات الخاصة المشاركة بتمرين الأسد المتأهب تنفذ قفزة الصداقة

مسؤول أميركي: قرار عودة البؤر الاستيطانية شمالي الضفة خطير

الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه في معارك غزة

وزيرة الخزانة الأميركية: قطع إسرائيل علاقتها بالبنوك الفلسطينية سيزعزع استقرار اقتصاد الضفة

الخميس، 23-05-2024 01:53 م

الشمالي: العلاقات الأردنية السعودية نموذج للعلاقات العربية

191e7280-c1e1-47e4-a908-f6ba741393e9


الوكيل الاخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن العلاقات الأردنية السعودية نموذج للعلاقات العربية العربية، وهي متجذرة وتاريخية في مختلف المجالات انطلاقاً من توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان


وأكد الشمالي خلال لقاء مع وفد سعودي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف اليوم الخميس، ضرورة بناء شراكات استراتيجية وتكاملية تخدم مصلحة القطاع الخاص في كلا البلدين، كون هذا القطاع يقود دفة الفعاليات الاقتصادية في البلدين، مشيراً إلى أن السعودية هي الشريك التجاري الثالث للمملكة ما يستدعي المحافظة على أرقام التبادل وزيادتها.


ولفت إلى أن البلدين، يتماثلان في العديد من التوجهات الاقتصادية، منها رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، ورؤية السعودية 2030، والسياسة الصناعية في كلا البلدين، واستراتيجية التصدير، وغيرها.


وأكد الشمالي عدم وجود رسوم على منتجات السيراميك السعودية، بل هي ضريبة مبيعات نسبتها 16 بالمئة، تفرض على جميع مستوردات الأردن بصرف النظر عن بلد المنشأ بالإضافة للمنتجات المصنعة محلياً.


كما أكد حلحلة ملف تأخير تسجيل مستحضرات التجميل السعودية في الأردن، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حيث تم تسجيل ومتابعة ملف العطور السعودية حسب الإجراء المتبع، بالإضافة إلى تسجيل 219 مستحضراً تجميلياً سعودي المنشأ خلال الفترة 2020 وحتى نهاية 2023، مشيراً إلى وجود ملف واحد قيد الدراسة تم استلامه بتاريخ 29 شباط الماضي مع الإشارة إلى أن تسجيل المستحضرات التجميلية يتطلب وجود ملف مكتمل الوثائق وفي حال وجود أي نواقص يتم طلبها من الوكيل الأمر الذي يتطلب فترة زمنية تحتسب من فترة تسجيل المستحضر.


وثمن زيارة الوفد السعودي لعدد من المصانع والشركات الأردنية التي تعتبر من أهم الشركات الصناعية الرائدة على مستوى المملكة والإقليم للاطلاع على العمليات الإنتاجية والقدرات الانتاجية والتكنولوجيا المتقدمة والأسواق التي تقوم بالتصدير لها وخططها المستقبلية للتوسع والانتشار بفضل شبكة العلاقات التي تربط المملكة بعديد دول العالم.


بدوره، أشاد الخريف برؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، التي توفر برنامجاً واضحا لتنمية القطاعات المستهدفة، مؤكداً أن القدرات الصناعية الموجودة لدى الأردن في مختلف القطاعات، خاصة الدوائية، والبتروكيماوية، والخدمية وغيرها؛ تعطي أملاً بالفرص الموجودة في المنطقة عموماً.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202428213127833509822

تحذير صادر عن وزارة الأوقاف

zO7hqkfKQlNdESxEgHc8Cn6WYCzymSUKBtDYoYz0

المعايطة: الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الدستوري هذا العام

520246154644448015982

الحنيفات: تقدم وتطور ملموس في القطاع الزراعي الأردني

664f2c945b381

هيئة الاتصالات: ندرس خيارات عدة لتقليل العبء المالي على الإذاعات

63852072158346336212

بمشاركة دولية.. الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

1716464413478

القوات الخاصة المشاركة بتمرين الأسد المتأهب تنفذ قفزة الصداقة

أخبار متعلقة
main_image664e6bb21143e

ولي العهد يجري مقابلة مع العربية

269600_173259979408646_7823519_n

منتدى دولي استثماري للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في عمان

Screenshot 2024-04-29 093335

إنقاذ عائلة علقت مركبتهم داخل سيل بالقرب من الحدود السعودية

662e17e576716

الأردن والنرويج يؤكدان أنه لا بديل عن "أونروا" في مواجهة الكارثة الإنسانية

3202418123545178243061

وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى الرياض

88

مركزا التوثيق الملكي والمحفوظات السعودي يبحثان التعاون المشترك