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الثلاثاء، 01-11-2022 12:46 م

الشمالي : تحديث القطاع العام يعزز إجراءات التحول الرقمي

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم فعاليات "مؤتمر الأردن الاقتصادي الواحد والعشرون" الذي ينعقد في هذه السنة تحت عنوان هام هو "المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتكنولوجيا المالية".اضافة اعلان


وقال الشمالي :" تتوافُق قَضِيَّتا المؤتمر مع السعي لِتَطويع الفرص الماثلة في شبكة العلاقات الدولية الواسعة لإطلاق مشروعات جاذبة للتمويل وتسخير التكنولوجيا في اجتذاب التمويل وإقامة الشراكات وإطلاق المشروعات وإدارتها".

وأضاف ان الحكومة وفي إطار اتخاذها التشاركيةَ مع القطاع الخاص نهجاً ثابتاً لعملها وتأسيسا للعديد من البُنى التنظيمية والأدوات القانونية لهذه الغاية حريصة  على التداول حول كل ما من شأنه النهوض بعوامل استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الرياديين الأردنيين على تحويل أفكارهم الخلاقة إلى أعمال منتجِة ومشغِّلة للأيدي العاملة مشيرا الى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ثلاث أولويات رئيسية للإصلاحات لعشر أعوام تتمثل بالإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الاقتصادي من خلال رؤيةُ للتحديث الاقتصادي".

 




 

 


 

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