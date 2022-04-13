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الأربعاء، 13-04-2022 02:17 م

الشمالي : تحرير أكثر من 1000 مخالفة تموينية خلال شهر

مبنى وزارة الصناعة والتجارة


الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الوزارة حررت أكثر من ألف مخالفة تموينية في كافة مناطق المملكة للفترة 10/3/-12/4/2022 منها حوالي 400 مخالفة منذ بداية شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وأشار الى أن فرق الرقابة في الوزارة تواصل تكثيف حملات الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأضاف أن فرق الرقابة على الأسواق نفذت خلال تلك الفترة حوالي 27 ألف زيارة وأكثر من 1500 جولة رقابية شملت كافة المحافظات.

وبين أن المخالفات المضبوطة تراوحت بين عدم إعلان الأسعار وتجاوز السقوف السعرية المحددة لعدد من السلع ومخالفة تعليمات العروض والتنزيلات وغيرها.

واستقبلت الوزارة حوالي ألف اتصال من خلال هاتف الشكاوى حول ملاحظات وشكاوى واستفسارات تتعلق بالأسواق وتم التعامل معها.

وأشار الشمالي الى أنه ووفقا لأحكام المادة 13 من قانون الصناعة والتجارة يعاقب كل من يقوم ببيع سلعة بأعلى من السعر المحدد بغرامة تصل الى 3 آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين أن فرق الرقابة الميدانية ومن خلال الجولات الصباحية والمسائية تقوم بمتابعة مجريات السوق ورصد الأسعار ومتابعة الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والسقوف السعرية المحددة لعدد من السلع وشملت الزيوت النباتية والدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات وعدد من أصناف الخضار.

وكان قد تم تعزيز فرق الرقابة برفدها بـ 500 مراقب بالتعاون مع وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

ودعت الوزارة   للإبلاغ عن شكاوى الأسواق من خلال: هاتف رقم (065661176) أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة: -
الفيس بوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo/) 
الموقع الالكتروني (https://www.mit.gov.jo/) 
وتطبيق الهواتف الذكية – وزارة الصناعة والتجارة والتموين

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