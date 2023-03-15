الشمالي: سنضطر لفرض سقوف سعرية على الدواجن إذا ارتفعت أسعارها برمضان

الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل يوسف الشمالي، اننا سنضطر لفرض سقوف سعرية على الدواجن إذا ارتفعت أسعارها خلال شهر رمضان.



وبين الشمالي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بحضور ممثلين عن القطاع الخاص وجهات رقابية لبحث استعدادات شهر رمضان أن خطة الوزارة خلال رمضان تتركز على ضمان توفر السلع ومراقبة الأسواق واستقرار الأسعار.

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وأكّد أن الوزارة على استعداد لفرض سقوف سعرية على السلع خلال رمضان إذا شهدت ارتفاعات غير مبررة.

وزير الزراعة بالوكالة محمد النجار، أشار إلى أن أسعار الخضار والفاكهة خلال رمضان أقل مما كانت عليه العام الماضي.

