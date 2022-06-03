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الجمعة، 03-06-2022 10:00 م

الشمالي: كلفة كيلو الخبز 55 قرشاً ورئيس الوزراء قرر عدم رفع الاسعار

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الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ، إن كلفة سعر كيلو الخبز حاليا بلغ 55 قرشا بسبب ارتفاع أسعار القمح، إلا أن الحكومة تتحمل الفارق.اضافة اعلان


وبين الشمالي، خلال برنامج ستون دقيقة، اليوم الجمعة، أن الأردن قرر بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عدم رفع أسعار الخبز حتى نهاية العام، مؤكدا أنه لا رفع على أسعار الخبز حاليا.

وأشار إلى أن سعر القمح عندما سعر في موازنة 2022 كان بين 230 و260 دولارا، لكن الأردن اشترى القمح الاسبوع الماضي بـ 499.9 دولارا، ما يعني أن كلفة كيلو الخبز الآن أكثر من 55 قرشا.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز حتى وإن وصل سعر القمح إلى 1000 دولار.

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