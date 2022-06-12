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الأحد، 12-06-2022 02:45 م

الشمالي يبحث في الجزائر زيادة التجارة البينية

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أهمية العمل المشترك بين الأردن والجزائر لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة استنادا الى العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين.

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كما أكد الشمالي خلال لقائه في العاصمة الجزائرية اليوم الأحد بحضور وفد القطاع المرافق / بوزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري البروفيسور كمال رزيق ورئيس وأعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وعدد من رجال الأعمال الجزائريين أن الفرصة مواتية لزيادة حجم التجارة البينية وإقامة الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين وتحفيز القطاع الخاص.

 

وقال الشمالي الذي بدأ زيارة للجزائر /مساء أمس/ لبحث مجالات التعاون الاقتصادي والتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة المقبلة أن الأردن حريص على تطوير التعاون الاقتصادي مع الجزائر في مختلف المجالات وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وما استجد منها بعد جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الإقليمية والدولية.


وسيحضر الشمالي على هامش الزيارة افتتاح معرض الجزائر الدولي في دورته 53 والذي يشارك فيه الأردن بجناح يعرض العديد من المنتجات الأردنية.


وأستعرض الشمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2020 والتي بلغت (213) مليون دولار امريكي مقارنة بـ (197) مليون دولار أمريكي خلال العام 2021 أي بنسبة انخفاض بلغت ما يقارب (8%).


كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من هذا العام ما يقرب من (72) مليون دولار أمريكي مقارنة مع (32) مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2021.


 




 

 


 

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