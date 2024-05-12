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الأحد، 12-05-2024 03:01 م

الشمالي يترأس الوفد الأردني في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

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الوكيل الإخباري - ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الوفد الأردني المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية (33) والذي عقد بمدينة المنامة في مملكة البحرين، بمشاركة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في المنامة رامي الوريكات و الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وعدد من المسؤولين.اضافة اعلان


وتم خلال الاجتماعات بحث واعتماد عدد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية لتعزيز العمل العربي المشترك والتي سيتم رفعها الى القمة العربية في دورتها الحالية ومن أهمها بحث إعداد واعتماد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، حيث استعرض الشمالي ما قدمته المملكة من جهود لتقديم أشكال الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بدعم وتوجيه ملكي مباشر، سواء براً عبر جسر الملك حسين أو جواً عبر الانزالات الجوية المباشرة للقطاع.

كما أكد الشمالي على دعم المملكة لجهود جامعة الدول العربية في إطار سعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة المراقب وتجديد الدعم للدول العربية التي تسعى للانضمام إلى المنظمة.

وعلى صعيد متصل تم اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن واعتماد وثيقة الرؤية العربية 2045 والإجراءات المتخذة بشأن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد سبق اعمال الاجتماع الوزاري عقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين التحضيري للمجلس الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وترأس الوفد الأردني دانا الزعبي الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الذي تم خلاله بحث ومناقشة مشروع جدول الأعمال المعروض والتوافق على مشاريع القرارات والتوصيات التي تم عرضها واعتمادها من قبل المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية.

 




 

 


 

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