الشمالي يرعى توقيع 12 اتفاقية استثمارية في الطفيلة الصناعية

الوكيل الاخباري - مندوبًا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الخميس توقيع 12 اتفاقية استثمارية في المدينة الصناعية تستهدف توفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتنشيط بيئة الأعمال فيها.



كما تم التوقيع على اتفاقيات بين شركة المدن الصناعية وجهات حكومية، شملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة توزيع الكهرباء ووزارة العمل وهيئة تطوير المهارات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة ميناء الحاويات وذلك لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية داخل المدينة الصناعية في الطفيلة.

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