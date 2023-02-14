الشمالي يشارك بالقمة العالمية للحكومات في دبي ويؤكد أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي

الوكيل الاخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، اليوم الثلاثاء، أهمية العمل لتحقيق التكامل الصناعي العربي في العديد من المجالات في ضوء الفرص والإمكانيات المتاحة بما يخدم الدول العربية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.



جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي وضمن جلسة حوارية حول استدامة القطاع الصناعي/ توطين الصناعات والتعاون الدولي.



وقال الشمالي إن الصناعات في العالم العربي ما زالت في معظمها استخراجية للنفط والمعادن أو صناعات سلع استهلاكية كالمنتجات الغذائية والمحيكات، مشيرا إلى أنه ينتظرها الكثير من العمل في مجال الصناعات الثقيلة التي هي الأهم في التنمية الاقتصادية.

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