الشمالي يفتتح مؤتمر ومعرض إدارة المنشآت

الوكيل الإخباري -

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افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي مؤتمر ومعرض إدارة المنشآت الذي تنظمه شركة الاولى.ويهدف المؤتمر الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم توجه وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تطوير وتعزيز الصناعة الوطنية والقدرة التنافسية من منظور استراتيجي الى جانب خبرة الاردن في مجال صناعة المؤتمرات والمعارض ويعد المؤتمر الأول من نوعه.واكد الوزير في كلمة القاها في حفل الافتتاح على أهمية تعزيز الوعي بأهمية إدارة المنشآت محليا وإقليميا وتبادل الخبرات بين المشاركين وعرض افضل الممارسات في هذا القطاع.كما شدد على ان القطاع يرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاطات الاقتصادية والمهنية المختلفة مما يجعلها ذات أهمية خاصة في تطوير الاقتصاد الوطني.وأشاد الشمالي بجهود القائمين على المؤتمر والمعرض الذي جاء في وقت مناسب لمواكبة هذا التطور واثراء المعرفة خصوصا ان المؤتمر يضم نخبة من المختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص المعنيين بتطوير هذا القطاع محليا ودوليا.وأشار إلى ضرورة الاستمرار بالتشاركية بين القطاعين لتعزيز الأطر المؤسسية وتوطيد العمل التشاركي.من جانبه اكد احمد شقور الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال كلمته الترحيبية على أهمية تسليط الضوء على قطاع إدارة المنشآت والتعمق بحيثياته ومجالاته والتعرف على ادق تفاصيله وتذليل كافة الصعاب والتحديات وجلب الاستثمارات العالمية وبناء شراكات حقيقية وبناء سلاسل متكاملة بغية الوصول الى الاهداف المرجوة.