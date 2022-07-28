الشمالي يفتتح مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي مساء الخميس، فعاليات مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق بدورته العشرين، مندوبا عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

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ويقام المهرجان بالمركز الأردني للمعارض والمؤتمرات الدولية في مكة مول بالعاصمة عمان.



ويشارك في المهرجان، الذي يستمر 10 أيام، شركات صناعية محلية بالإضافة إلى شركات من فلسطين وإيران وباكستان.



ويشتمل المهرجان، الذي يفتح أبوابه يوميًا من الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلاً، على العديد من المعروضات في مقدمتها الصناعات الغذائية والمفروشات والملابس والإكسسوارات والصناعات البلاستيكية والكيماوية "المنظفات" والتحف والهدايا.