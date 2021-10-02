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السبت، 02-10-2021 04:07 م

الشنطي يحذر من ارتفاع ألم الرقبة والصداع التوتري عند طلبة المدارس

الشنطي


الوكيل الإخباري - حذر استشاري علاج الألم التداخلي الدكتور احسان الشنطي من ارتفاع ألم الرقبة والصداع التوتري عند طلبة المدارس .

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وأكد الشنطي أنه يوجد أسباب عديدة تزيد من ألم الرقبة والصداع التوتري أهمها كثرة استعمال الأجهزة الالكترونية ( كالهاتف، الألواح الذكية والحاسوب المحمول) مع قلة ملحوظة من التمارين الرياضية لطلبة المدارس إثر التعليم عن بُعد. 

وأضاف أن العلاج المبدئي كان يقتصر على تغيير في نمط الحياة كالبعد عن الالكترونيات و ممارسة الرياضة و أحيانًا إعطاء بعض المسكنات مشيرا إلى أنه خلال الأونة الأخيرة ارتفعت أعداد المصابين وحدة الأعراض كالصداع، آلام الرقبة، الدوران، طنين الأذن، عدم التركيز وغبش في العين مما استدعى الشنطي القيام بإجراءات تداخلية لعلاج الرقبة لم يتم اتباعها في آخر عشرين عام من ممارسته لعلاج الألم.


وشدد الشنطي على أولياء أمور الطلبة في المدارس إدراج أولادهم في أنشطة رياضية، وأخذ فترات راحة متعددة من الالكترونيات والجلوس في وضعية سليمة للوقاية من تآكل وخشونة الرقبة المزمن مستقبلًا. 



 




 

 


 

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