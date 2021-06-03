الشواربة : آلية عمل جديدة لضبط البيع العشوائي

الوكيل الاخباري -

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اكد رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الامانة ستعلن قبل نهاية الاسبوع القادم آلية عمل واسس لضبط البيع العشوائي الذي يشكل تعدي وتجاوز على الارصفة والشوارع والتقاطعات المرورية .وبين الشواربة ان ازالة المخالفات والعوائق والتعديات عن الارصفة والطريق هو من المسؤوليات المباشرة لمناطق الامانة بعد حل دائرة ضبط البيع العشوائي، وان اي حملة لازالة العوائق والتعديات يجب ان تكون باشراف مدير المنطقة وبالتنسيق مع ادارة الامانة .وجدد الشواربة خلال اجتماعه اليوم مع مدراء مناطق الامانة بحضور نائبه المهندس زياد الريحاني ومدير المدينة المهندس احمد الملكاوي ، التأكيد على منع اي تصرفات فردية بها إستفزاز وتطاول على القانون في حملات البيع العشوائي وربط الاشراف عليها بالمدراء والتنسيق مع ادارة الامانة .