الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

بلدية الزرقاء توضح تفاصيل حادثة قنص الكلب

الشواربة : آلية عمل جديدة لضبط البيع العشوائي

إضافة تهمة التسبب بالوفاة مكرر 8 لقضية مستشفى السلط

المركزي يدعو المواطنين لفتح المحافظ الإلكترونية

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

خبير يُحذر من ظهور حالات الفطر الأسود في الأردن وهذه اعراضه

الغذاء والدواء لـ الوكيل : لم يتم طلب إجازة لقاح سبوتنيك لايت أحادي الجرعة بالمملكة

تحذير حكومي بعد زيادة في عدد الدخولات إلى المستشفيات

139 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في البلقاء

وزير الداخلية : العالم تعرض لانهيار المنظومة الصحية

الخميس، 03-06-2021 02:17 م

الشواربة : آلية عمل جديدة لضبط البيع العشوائي

ffff


 الوكيل الاخباري   - اكد رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الامانة ستعلن قبل نهاية الاسبوع القادم آلية عمل واسس لضبط البيع العشوائي الذي يشكل تعدي وتجاوز على الارصفة والشوارع والتقاطعات المرورية . 
اضافة اعلان

وبين الشواربة ان ازالة المخالفات والعوائق والتعديات عن الارصفة والطريق هو من المسؤوليات المباشرة لمناطق الامانة بعد حل دائرة ضبط البيع العشوائي، وان اي حملة لازالة العوائق والتعديات يجب ان تكون باشراف مدير المنطقة وبالتنسيق مع ادارة الامانة . 

وجدد الشواربة خلال اجتماعه اليوم مع مدراء مناطق الامانة بحضور نائبه المهندس زياد الريحاني ومدير المدينة المهندس احمد الملكاوي ، التأكيد على منع اي تصرفات فردية بها إستفزاز وتطاول على القانون في حملات البيع العشوائي وربط الاشراف عليها بالمدراء والتنسيق مع ادارة الامانة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e027841e-d1ba-4040-a28c-ba7410c3af81

'روبوت بايبر' في مساحة ليوان الشبابية

9a0c65af-9c0a-4bf8-845a-5f642f1d7a7a

بلدية الزرقاء توضح تفاصيل حادثة قنص الكلب

الوكيل السلط

إضافة تهمة التسبب بالوفاة مكرر 8 لقضية مستشفى السلط

620212181258495617605

المركزي يدعو المواطنين لفتح المحافظ الإلكترونية

520212717197960897787

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

999

خبير يُحذر من ظهور حالات الفطر الأسود في الأردن وهذه اعراضه

أخبار متعلقة
امانة-عمان-الكبرى

الأمانة : إغلاق 13 منشأة في عمان الأحد

5202127201629253714762

مواطنون يشكون تراجع النظافة العامة ببلدة دير السعنة غرب اربد

60ade99517d31-780x405

فرق تفتيش الأمانة تنذر 17 منشأة مخالفة

امانة-عمان-الكبرى

صندوق إسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

أمانة عمان

فرق تفتيش الأمانة تنذر 34 منشأة مخالفة

1220201123529533071166

أمانة عمّان تغلق 14 منشأة مخالفة لاشتراطات صحية ومهنية