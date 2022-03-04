الشواربة: أبراج السادس أعطت انطباعا سلبيا عن البيئة الاستثمارية في الأردن

الوكيل الاخباري - اعتبر رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، أن مشروع أبراج السادس أعطى انطباعا سلبيا عن البيئة الاستثمارية في الأردن.

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وقال خلال حديثه لشاشة التلفزيون الأردني، الجمعة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه بأن يتم التعامل مع أية مشاريع متوقفة، حتى لا يقال بأن هنالك قصص تعثر في الأردن.



وأضاف أن من أهم المشاريع المتوقفة هو مشروع أبراج السادس، والذي يعد علامة سلبية على البيئة الاستثمارية بالأردن منذ نحو 12 عاما.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تدخل الأمانة فيه، مبينا أنه قرار استراتيجي للمدينة ومهم للبيئة الاستثمارية في الأردن.



وأكد الشواربة أنه سيتم استئناف العمل فيه، بعد الانتهاء من الدراسات والمخططات الهندسية اللازمة.



