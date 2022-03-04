الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

عجلون: ورشة توصي بتعزيز التوعية المجتمعية لتلقي لقاح كورونا

اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي الجمعة حول أوكرانيا

روسيا: مستمرون في العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها

توقيف صاحب مزرعة في دبين ومالك حفارة اسبوعا

الجيش يقتل مهرب ويدمر الية حاولت التسلل من سوريا إلى الأردن

قطر: تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موسكو: واشنطن على علم بخطط كييف لإنتاج أسلحة نووية لكنها لم تتدخل

ارتفاع أسعار النفط عالميا

صناعة العقبة: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 18 شهرا

بيلاروس تعزز دفاعاتها الجوية على كامل حدودها

الجمعة، 04-03-2022 12:00 م

الشواربة: أبراج السادس أعطت انطباعا سلبيا عن البيئة الاستثمارية في الأردن

96066_1_1363935020


الوكيل الاخباري - اعتبر رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، أن مشروع أبراج السادس أعطى انطباعا سلبيا عن البيئة الاستثمارية في الأردن.

اضافة اعلان

وقال خلال حديثه لشاشة التلفزيون الأردني، الجمعة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه بأن يتم التعامل مع أية مشاريع متوقفة، حتى لا يقال بأن هنالك قصص تعثر في الأردن.


وأضاف أن من أهم المشاريع المتوقفة هو مشروع أبراج السادس، والذي يعد علامة سلبية على البيئة الاستثمارية بالأردن منذ نحو 12 عاما.


وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تدخل الأمانة فيه، مبينا أنه قرار استراتيجي للمدينة ومهم للبيئة الاستثمارية في الأردن.


وأكد الشواربة أنه سيتم استئناف العمل فيه، بعد الانتهاء من الدراسات والمخططات الهندسية اللازمة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202228204733775743439

عجلون: ورشة توصي بتعزيز التوعية المجتمعية لتلقي لقاح كورونا

9202119175610804693397

توقيف صاحب مزرعة في دبين ومالك حفارة اسبوعا

320223231020731786719

الجيش يقتل مهرب ويدمر الية حاولت التسلل من سوريا إلى الأردن

lvH3zahXMNXJhckvxzoQeu6YCZ9HGeBh6w6TlVh8

انطلاق الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية السبت في الديوان الملكي

main_image622207401e92d

شركة مياهنا تُحذر الأردنيين: السجن لمن يبيع الماء المخالف

FNATuSmXMAcJFmM

السفارة الأردنية في رومانيا تُسهِّل إجراءات زواج شاب أردني وفتاة أوكرانية وتصدر لهما وثائق سفر

أخبار متعلقة
كتاب

توزيع 32 ألف كتاب مجاناً في عمّان الأسبوع المقبل

image (7)

العيسوي يشارك في تشييع جثمان ميشيل حمارنة

imgid309886

وزير البيئة: زراعة 10 ملايين شجرة لمواجهة التغيُّر المناخي

405900

وزارة المياه: حصة الفرد في السنة أقل من 100 م3.. والملك وجّه لوضع استراتيجية حتى 2040

dX9Qv62xKf8Q8IjDZfEh3J4qdL2tBgo1j685D2sg

الملك يتلقى برقيات بالذكرى 23 ليوم الوفاء والبيعة

61fa8eb6a2a98

الملك يُدين الاعتداءات الحوثية على السعودية ويؤكد أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن الأردن