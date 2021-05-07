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الشواربة : أمانة عمان شارفت على الانتهاء من أعمال المشاريع الاستراتيجية لتصريف مياه الأمطار

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الجمعة، 07-05-2021 09:34 م

الشواربة : أمانة عمان شارفت على الانتهاء من أعمال المشاريع الاستراتيجية لتصريف مياه الأمطار

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الوكيل الاخباري - قال الدكتور يوسف الشواربة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى ان أمانة عمان قامت برصد المشاكل خلال الموسم الماضي والذي سبقه ووضعت الحلول المناسبة لها من خلال العطاءات وورش أمانة عمان وبقيمة اجمالية وصلت إلى ما يقارب عشرة مليون دينار.
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واضاف الشواربة أن المشاريع توزعت لحل المشاكل المرصودة في شرق عمان بحل مشكلة وادي القمر ووادي الزربي بكلفة مليون دينار وفي وسط البلد بشارع قريش بكلفة 2 مليون دينار، وفي جنوب عمان تم حل مشكلة وادي الطي بكلفة 2.5 مليون  دينار، وفي غرب عمان بالدوار السابع سينتهي العمل خلال شهر للمشاريع الاستراتيجية وبكلفة مليون واربعمائة الف دينار وفي منطقة شفا بدران تم الإنتهاء من المشاريع المتخصصة لتصريف مياه الأمطار وبكلفة مليون ومائتي ألف دينار  .
وأضاف الشواربة ان هذه المشاريع والحلول جاءت لتفادي المشاكل التي تم رصدها خلال الموسمين المطريين الماضيين. 

وأكد الشواربة ان ورش أمانة عمان تعمل في مختلف المناطق لعمل عبارات صندوقية وانبوبية لتصريف مياه الأمطار والعمل فيها متواصل ومستمر حسب الخطط الاستراتيجية وبكلفة قد تصل إلى 2 مليون دينار حتى يتم معالجة غالبية المواقع التي شهدت ارتفاع لمنسوب المياه في كافة مناطق عمان.

 




 

 


 

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