الشواربة: خطة لتطوير السوق المركزي

الوكيل الإخباري - قال أمين عمّان يوسف الشواربة، إن الأمانة وضعت خطة تطويرية للسوق المركزي، يتوافق مع الخطة الوطنية للزراعة.

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وبين الشورابة أن نظاما خاصا لإدارة السوق المركزي، يرأسه أمين عمان، إضافة إلى أركان القطاع الزراعي، يجتمع في الشهر مرة واحدة، يتعامل مع الطلبات التي يتقدم بها المزارعون والمصدرون والتجار.

وأشار إلى أن التواصل مستمر مع هذه المنظومة، وأن دور الأمانة تنظيمي ورقابي، موضحًا أن الرسوم تُدفع بموجب نظام وليس قرار إدارة.



من جانبه، طالب رئيس اتحاد المزارعين، عودة الرواشدة، بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على مُدخلات الإنتاج الزراعي.





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