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الخميس، 01-06-2023 10:09 ص

الشواربة: عمان تزينت بزفاف سمو ولي العهد

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الوكيل الإخباري - قال أمين عمان يوسف الشواربة، ان عمان تزينت بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم . 

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وأضاف الشواربة في تغريدة عبر تويتر:" تبارك عمان لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله المعظمين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم" . 


وزاد:"زغاريد النشميات وفرح النشامى شاهد على عمق المحبة بين الشعب الأردني العظيم وقيادته الهاشمية المظفرة". 


 




 

 


 

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