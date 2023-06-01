الشواربة: عمان تزينت بزفاف سمو ولي العهد

الوكيل الإخباري - قال أمين عمان يوسف الشواربة، ان عمان تزينت بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم .

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وأضاف الشواربة في تغريدة عبر تويتر:" تبارك عمان لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله المعظمين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم" .



وزاد:"زغاريد النشميات وفرح النشامى شاهد على عمق المحبة بين الشعب الأردني العظيم وقيادته الهاشمية المظفرة".