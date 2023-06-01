الشواربة: عمان تزينت بزفاف سمو ولي العهد

الوكيل الإخباري - قال أمين عمان يوسف الشواربة، ان عمان تزينت بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم .
وأضاف الشواربة في تغريدة عبر تويتر:" تبارك عمان لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله المعظمين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم" .
وزاد:"زغاريد النشميات وفرح النشامى شاهد على عمق المحبة بين الشعب الأردني العظيم وقيادته الهاشمية المظفرة".
تتزين عمان وتبارك لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين والملكة رانيا العبدالله المعظمين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم وزغاريد النشميات وفرح النشامى شاهد على عمق المحبة بين الشعب الأردني العظيم وقيادته الهاشمية المظفرة🇯🇴#نفرح_بالحسين pic.twitter.com/kvzNfX0Gup— د. يوسف الشواربهYousef Alshawarbeh (@YousefShawarbeh) June 1, 2023