الشواربة: عمّان تواجه عددا من التحديات الحضرية

الوكيل الإخباري - شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، في المنتدى الخامس للحكومات المحلية والإقليمية ، المنعقد حالياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة المنتدي السياسي رفيع المستوي المعني بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2022 (HLPF) .

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وقال الشواربة، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي حول أجندة عام 2030 "تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من المستوى المحلي نحو قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد عام 2023"، إن هذه الجلسة تخدم أهداف التنمية المستدامة لتمكين المدن والحكومات المحلية من المساهمة في الجهود العالمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتسريعها.



وأضاف أن مدينة عمان كمثيلاتها من المدن تواجه عددا من التحديات الحضرية المتمثلة بالنمو السكاني المتزايد كنتيجة مباشرة للهجرات وموجات اللجوء المتكررة، وآثار التغير المناخي والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة فيروس كورونا، وهو ما يتطلب بذل جميع الجهود لبلوغ الغايات المشتركة ومواكبة النمو المتسارع بخطط وبرامج تعزز من جودة الحياة لبناء مدن منعة وشاملة.



واكد الشواربة، أن أمانة عمان تدعم الجهود في التقدم نحو تنفيذ جميع الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتقديم خطط واستراتيجيات حضرية شمولية منها استراتيجية منعة مدينة عمان، وخطة عمان للتغير المناخي، وخطة عمان مدينة خضراء، وخارطة الطريق نحو عمان مدينة ذكية.



وأشار إلى الانتهاء من إعداد تقرير المراجعة الطوعي المحلي الأول لمدينة عمان، ليكون أول استعراض طوعي محلي لأهداف التنمية المستدامة لمدينة عربية يتم تنفيذه بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN-HABITAT) ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا (UCLG-MEWA).



وبين أن إطلاق مدينة عمان تقرير المراجعة الطوعية المحلية الأول لأهداف التنمية المستدامة الـ (VLR) يتزامن مع إطلاق تقرير المراجعة الطوعية الوطني الثاني الـ(VNR) للأردن بإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مشيرا إلى إيجاد فرصة لتحديد أولويات التنمية الحضرية وتحقيق التوافق بين الجهود الوطنية والمحلية، وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحقق من جودة وصحة البيانات والأدلة المستخدمة في كلتا الوثيقتين .



وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان للأعوام 2022-2026 والتي أطلقت أخيرا بمباركة جلالة الملك عبدالله الثاني، تتواءم مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، مبينا أنها اشتملت على أربعة محاور رئيسية: الأول معني بجودة الحياة والبيئة، والثاني بالنقل والحلول المرورية والبنية التحتية، والثالث في الاستثمار، وأخيرا محور التشريعات.



وثمن الشواربة جهود المنظمات الدولية على دعمهم وتعاونهم المستمر مع مدينة عمان، مؤكدا التزام الأمانة في دفع الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.