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الأربعاء، 11-08-2021 12:55 م

الشواربة: لا يمكن ضم وظائف جديدة

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الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، إن أمانة عمّان لديها كادر وظيفي مؤهل لكن ينقصها العديد من التخصصات النوعية.اضافة اعلان


وقال الشواربة خلال جلسة الأربعاء النيابية، إن هنالك العديد من التخصصات النوعية المفقودة في أمانة عمّان، مثل عدم وجود مهندسين لتصميم الجسور.

وأشار الى أنه لابد في هذه الحالة من الاستعانة بخبراء فنيين، مثل الاستعانة بالخبراء لانشاء الجسور في العاصمة.

وبين أن أمانة عمّان بحاجة أيضاً الى الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة، بالاضافة الى الحاجة الى فنيين في المجال التقني وبرامج تقنية.

وكشف الشواربة عن عدم إمكانية ضم بعض الوظائف لأمانة عمّان؛ لكون أن رواتب هذه الوظائف مرتفعة جداً في القطاع الخاص، ولابد من الاستعانة بهؤلاء من القطاع الخاص في بعض المشاريع

 




 

 


 

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